Lazio. Righini (FdI): sanificare treni pendolari e mezzi pubblici

Agenpress. Le istituzioni che chiedono a tanti uomini e donne di continuare a recarsi a lavoro, non stanno facendo abbastanza per applicare tutte le misure atte ad impedire il contagio previste dalla profilassi anti Coronavirus.

Fdi sollecita da tempo le autorità competenti a disporre la pulizia e la sanificazione quotidiana di treni, autobus e metro, cosa che ancora non avviene, come risulta da centinaia di segnalazioni che ci giungono dai tanti pendolari della provincia. Intanto per contrastare il diffondersi dell’epidemia, si potrebbe ulteriormente ridurre il flusso degli spostamenti, consentendo ad esempio al personale A.T.A. di restare a casa.

Appare incomprensibile infatti che siano ancora in servizio, dato che le scuole sono chiuse e per la maggior parte non ancora sanificate. Questa e tante altre proposte sono contenute in un documento che abbiamo inviato al presidente Zingaretti per dare un contributo di idee e proposte per uscire quanto prima dalla emergenza.

Così in un comunicato Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.