Salvini: “Centrodestra in riunione da Conte. Ecco le nostre principali richieste”

Agenpress. Il Centrodestra compatto in riunione con Conte e alcuni ministri, le nostre principali richieste.

Mascherine e camici subito a medici, farmacisti, operatori sanitari, forze dell’ordine e lavoratori. Respiratori e ossigeno subito a tutti gli ospedali che ne hanno fatto richiesta da tempo.

Sperimentazione di tutti i farmaci che possono essere utili per combattere il virus. Tutela economica di tutti i lavoratori, partite IVA comprese, non solo di alcuni. Liquidità e stop alle tasse per le imprese, soprattutto quelle più piccole.

Soldi subito ai Comuni, per aiutare i Sindaci ad essere vicini a tutti i loro cittadini. Difesa delle aziende italiane, che rischiano di essere comprate sottocosto da multinazionali straniere.

Riapertura e piena operatività del Parlamento, che deve lavorare giorno e notte come fanno tante altre aziende italiane. NO al MES sotto qualsiasi forma, trattato infernale che mette a rischio i risparmi ed il futuro degli Italiani.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.