Trano (pres. Comm. finanze). “Mia espulsione da M5S? La dirigenza non funziona”

Agenpress – “Ho provato a contattare Crimi telefonicamente, ho provato ad inviargli un whastapp. Non ho mai ricevuto nessuna risposta nè tantomeno sono stato richiamato. Questo è molto grave. Ormai noi ex 5 Stelle nel Gruppo misto abbiamo superato la compagine di Fratelli d’Italia”.

Così Raffaele Trano, presidente della Commissione Finanze della Camera, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Tv Italia riguardo la sua recente espulsione dal M5S.

“Sta crescendo di giorno in giorno questa componente. Credo ancora nel M5S di cui faccio parte e sono attivista dal 2012, sono ancora convinto di quegli ideali e quei valori. Il problema è l’organo di governo pro tempore, è la dirigenza che non funziona, che non è capace di dare soprattutto valore a chi ha merito. Attuale dirigenza peggio di Di Maio? Non dico che è peggiore ma è incapace.”

Sul Dpcm Cura Italia. “Esprimo la mia vicinanza agli autonomi alle partite Iva, agli artigiani e ai commercianti, perché loro con questo contributo minimo di 600 euro. Forse quella è stata una misura insufficiente nel decreto Cura Italia, perché le partire Iva vanno sostenute sempre e comunque. Negli anni hanno sofferto sempre una mancanza di tutele e garanzie”.