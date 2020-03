Usa. Trump, ho parlato con Xi Jinping del virus. “Sono un po’ arrabbiato con la Cina”

Agenpress – Donald Trump ha riferito in una conferenza stampa di aver parlato con il presidente cinese del coronavirus. “Sono un po’ arrabbiato con la Cina”, ha detto, pur confermando il suo rispetto per Xi Jinping.

Trump non si è sbilanciato in previsioni sulla ripresa dell’economia dalla crisi coronavirus: “Non sono in grado di dirvelo”, ha ammesso, augurandosi però che avvenga presto, approvando la richiesta di dichiarazione di calamita’ in California a causa del coronavirus.

“Non possiamo lasciare che la cura sia peggio del problema in sé. Alla fine del periodo di 15 giorni, prenderemo una decisione su come procedere”.

Trump ha riferito di aver detto alla Corea del nord, all’Iran e ad altri Paesi che gli Usa sono pronti ad aiutarli contro il coronavirus. Ieri la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, aveva già rifiutato l’offerta di aiuto da parte degli Usa, affermando di non fidarsi degli Stati Uniti.