Coromavirus. La Germania accoglierà 10 pazienti italiani. Oltre 30.150 contagiati

Agenpress – Il Land tedesco del Nordreno-Westfalia prenderà nei prossimi giorni 10 pazienti italiani affetti da coronavirus dal Nord Italia. Lo riferisce Dpa. “E’ solo una goccia. Ma vogliamo dare questo segnale: non siete soli”, ha detto il ministro-presidente del Land, Armin Laschet, a margine di una seduta speciale del parlamento regionale a Duesseldorf. Intanto i primi 8 pazienti dalla Lombardia sono in corso di trasferimento a Lipsia, in Sassonia.

L’aviazione italiana porterà i pazienti italiani nel Land tedesco, riferisce Dpa. Il Nordreno-Westfalia è al momento il Land più colpito dall’emergenza coronavirus in Germania con 8749 casi e 54 vittime, riferisce Die Zeit.

Sono 30.150 i casi di infezione riporta la Johns Hopkins University, secondo cui il bilancio delle vittime sale a 130. Secondo i dati raccolti da Die Zeit online, invece i casi accertati sarebbero 31.703 e le morti 144. La testata di Amburgo osserva un raddoppio dei casi negli ultimi 4 giorni.