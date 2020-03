Coronavirus. Francia, quasi 20mila malati, 860 morti. Ministro ai cittadini, tornate nei campi

Agenpress – Il governo francese è orientato a prolungare la scadenza di fine marzo e sul tema sono in corso consultazioni con il consiglio scientifico sul Covid-19. Intanto, nel Paese il bilancio è di 19.856 contagi e 860 morti. Oltre 2mila i pazienti ricoverati in rianimazione. In particolare, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 3.838 nuovi casi. Tra le vittime ci sono anche due medici dell’Alto Reno: un ginecologo di 66 anni e un medico di base di 60 anni.

Anche la scuola sarà interessata dalla proroga delle misure per contenere i contagi. In un’intervista a Le Parisien il ministro della Pubblica istruzione Jean-Michel Blanquer auspica “un ritorno degli studenti a scuola sin dal 4 maggio, al termine delle vacanze di primavera, per non prendere troppo ritardo nei programmi”. Il ministro ha tuttavia precisato che “questo sarebbe lo scenario ideale in quanto dipendiamo dell’evoluzione dell’epidemia”. A rischio lo slittamento degli esami quali la maturità.

Il ministro dell’Agricoltura, Didier Guillaume, ha addirittura lanciato un appello “all’esercito dell’ombra di uomini e donne”, che “non hanno più un’attività” a causa della crisi del coronavirus, ad “unirsi al grande esercito dell’agricoltura francese” in cerca di manodopera. “Oggi c’è la possibilità di avere 200.000 impieghi diretti nei mestieri dell’agricoltura”, ha detto il ministro ai microfoni di BFM-TV, chiedendo a chi lo desidera di andare “nei campi” a coltivare la terra, in un contesto già difficile, in cui la Francia conta milioni di disoccupati oltre alle centinaia di migliaia tenuti a casa dal coronavirus.