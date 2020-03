Coronavirus. R. Mussolini (con Giorgia). Città blindata per emergenza, ma rom e migranti contravvengono le regole. Presentata interrogazione urgente

Agenpress – «La città è blindata per contenere l’emergenza coronavirus ma, mentre i romani danno prova di grande responsabilità rinunciando a uscire di casa per tutelare la propria e l’altrui salute, c’è ancora qualcuno che si prende gioco delle regole. Sono fin troppe le zone in cui migranti privi di dispositivi di protezione individuale continuano a bivaccare e a girare indisturbati in barba a qualsiasi misura di sicurezza.

Stessa cosa vale per i rom, dediti alle consuete attività di accattonaggio e rovistaggio, e per i numerosi senzatetto, che continuano a trascorrere il proprio tempo ammassati sotto le pensiline delle stazioni o nei pressi dei luoghi di culto.

Tutto questo, all’interno di un contesto di pericolosità epidemiologica già decisamente rilevante, oltre che creare problemi di ordine pubblico, rischia di disinnescare delle vere e proprie bombe per il deflagrare dell’infezione. Credo che sia indispensabile che il Sindaca e l’assessore competente ne prendano atto immediatamente.

Per questo ho appena presentato un’interrogazione urgente: voglio conoscere quali iniziative si intendono mettere in campo da subito per garantire il rispetto delle regole adottate per il contenimento della diffusione del Covid-19 anche da parte degli ospiti degli Sprar e centri di accoglienza. Le regole devono essere uguali per tutti. A maggior ragione in un momento difficile come questo».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.