Torino. Mia, 6 anni, scrive alla Polizia. Arrestate il coronavirus, voglio tornare a giocare”

Mia, una bambina di sei anni ha scritto una lettera, inviandola alla questura di Torino, in cui chiede che venga arrestato il Coronavirus, così lei può tornare a giocare con i suoi amici, all’aria aperta e, per questo motivo, ha preso carta e penna è ha scritto una letterina a “voi poliziotti e carabinieri che arrestate il Coronavirus”. L’autrice del messaggio, ricevuto dalla Questura di Torino, è Mia, una bambina di sei anni. “L’ultima volta che sono uscita – si legge – perché sono andata a scuola, vado agli scout, era febbraio. Vorrei tanto ritornare a giocare con i miei amici”. “Grazie per quello che fate” è la conclusione.