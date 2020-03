Coronavirus. Rotondi (Dc). Mario Draghi, uomo giusto per salvare il nostro sistema Paese

Agenpress – “Mario Draghi è stato l’uomo giusto per costruire l’Europa e salvare il nostro sistema Paese in un momento di gravissimo attacco internazionale. La politica gli deve un riconoscimento che esprima la gratitudine del Paese. Draghi è abbastanza giovane da poter essere ancora utile al Paese fuori dalle suggestioni della politica politicante”.

Così Gianfranco Rotondi, segretario della Democrazia Cristiana, in una intervista ad Affari Italiani, escludendo un governo di larghe intese, perché “la maggioranza relativa appartiene al Movimento Cinque Stelle e dunque nessun governo di larghe intese potrebbe prescindere da una guida espressa da quel movimento”.

Rotondi non esclude però “che le elezioni non ci saranno fino al 2023. Intanto vanno rinviate quelle Regionali perché non saremo in grado di tenere una normale campagna elettorale prima dell’autunno: votare prima significherebbe condannarci a percentuali di astensionismo da elezioni suppletive. Poi il governo dovrà concordare con l’opposizione misure adeguate alla emergenza finanziaria. L’augurio è che essa duri meno delle odierne, drammatiche previsioni .Poi è giusto tornare serenamente al voto, sicuramente con protagonisti e formazioni nuove: si formeranno nel cimento di questa stagione di responsabilità”.