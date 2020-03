Coronavirus. Spagna. Con 3.434 decessi, superata la Cina. 41.900 contagiati

Agenpress – Salgono a 3. 434 i morti in Spagna, superando addirittura la Cina, e 41.900 i contagiati, secondo l’ultimo bilancio, incrociato con i dati delle comunità autonome.

Il ministero della Sanità spagnolo ha confermato che nelle ultime 24 ore si sono registrati 738 decessi in seguito al coronavirus. E’ l’aumento maggiore registrato in Spagna dall’inizio della crisi. I casi confermati nel Paese salgono oggi ad un totale di 47.610, con 7.937 nuovi contagi. Il numero delle vittime arriva così a 3.434. Lo riferisce l’agenzia Efe. A Madrid i morti sono stati 290 nelle ultime 24 ore, che porta la cifra totale a 1.825 deceduti nell’area della capitale spagnola dall’inizio dell’epidemia, il 53,15% del totale delle vittime in Spagna.