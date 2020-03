Russia. Putin ai cittadini: state a casa. Stop attività “non essenziali”dal 28 marzo al 5 aprile

Agenpress – “Ora è estremamente importante prevenire la minaccia della rapida diffusione della malattia, pertanto la prossima settimana sarà una settimana di ferie e prevederà il pagamento dello stipendio.

Lo ha detto Vladimir Putin parlando alla nazione, sottolineando che ora è “imperativo” rispettare le indicazioni delle autorità. Per contenere l’epidemia, Putin ha annunciato che verrà introdotto “una settimana di stop” alle attività “non essenziali”, dal 28 marzo al 5 aprile. “State a casa”, ha aggiunto sottolineando che la Russia “è riuscita a contenere il coronavirus” fino adesso ma il Paese non è in grado di “bloccare” completamente la minaccia.

“Tutte le raccomandazioni devono essere seguite, dobbiamo proteggere noi stessi e coloro che ci sono vicini”, ha aggiunto. “Credetemi, la cosa più sicura in questo momento è restare a casa”, ha sottolineato. Putin ha precisato che lo stop non verrà applicato ad alcuni settori chiave del Paese, come gli operatori sanitari, i trasporti, le banche e alcuni rami della pubblica amministrazione. Putin ha chiesto ai datori di lavoro di non far aumentare la disoccupazione e ha promesso un pacchetto di aiuti, dedicato soprattutto alle piccole e medie imprese.