Video cinese. Brusin (Leonardo), esperimento era un monito ai cinesi, non mangiate pipistrelli

Agenpress – “Sulla puntata ci stiamo lavorando, stiamo cercando i protagonisti di questa ricerca e avremo il commento di qualche scienziato.Il Covid-19 è di originale naturale come la rivista Nature ha dimostrato decodificando la sequenza genica – sottolinea -. In laboratorio si realizzano molti esperimenti per simulare ciò che potrebbe avvenire in realtà. Il motivo delle simulazioni è avvertire dei possibili rischi chi deve prendere decisioni”.ù

Così Silvia Rosa Brusin, caporedattore di Tgr Leonardo, in merito al video cinese fatto vedere nella trasmissione Leonardo del 2015.

“Quell’esperimento doveva suonare come un monito, ad esempio del pericolo della vicinanza con i pipistrelli, eppure nessuno ha fatto niente e non sono state prese le dovute precauzioni: i pipistrelli non andavano mangiati o messi in condizione di infettare l’uomo. La natura ha deciso di fare quello che è stato fatto in laboratorio, con una coincidenza incredibile. Ma ripeto, come dimostra la sequenza dei geni, non è lo stesso virus”.

“Il pezzo del 2015 si riferiva ad un esperimento fatto con fondi americani e cinesi, che avrebbe dovuto essere un avvertimento per il mondo. Tra quel virus e il virus attuale non c’è però parentela, se non la stessa modalità di azione”.

“Domani torniamo su questo tema perché sono giorni che stiamo lavorando sul coronavirus come tutti”. “Immagino che il servizio sia emerso ora dopo ricerche per tema su internet – sottolinea ancora la giornalista -, come potrebbero venire fuori migliaia di altri pezzi di Leonardo che dal 1992 dedica grande spazio alle attività anche più estreme di laboratorio. Mettere in relazione quel virus con quello di ora sarebbe azzardato e pericoloso. In questo momento così difficile non farebbe che aggiungere un elemento di preoccupazione non giustificato dai fatti scientifici. Per questo abbiamo scelto di non parlare di quell’esperimento durante questa emergenza”.