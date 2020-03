Video cinese. Novelli (FI). La Rai chiarisca. Replica: “non ha alcuna relazione con il virus naturale Covid-19”. 

Agenpress – “La Rai ospiti un approfondimento sul coronavirus creato in un laboratorio di ricerca cinese, così come riportato da un servizio di TGR Leonardo del novembre 2015. Un approfondimento a cui dovrebbero partecipare gli scienziati e i ricercatori che dall’inizio dell’emergenza stanno svolgendo una delicata opera di informazione”, dice il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

“Il servizio mandato in onda dalla Rai oltre quattro anni fa sta generando un forte dibattito sui social: sarebbe opportuno che il servizio pubblico concedesse uno spazio adeguato per fare chiarezza. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di ingenerare confusione e ulteriori tensioni”.

“Il servizio del 16 novembre 2015 andato in onda nella rubrica “Leonardo” della TgR è tratto da una pubblicazione della rivista Nature”, fa sapere il direttore della testata regionale Rai, Alessandro Casarin, che spiega: “Proprio tre giorni fa la stessa rivista ha chiarito che il virus di cui parla il servizio, creato in laboratorio, non ha alcuna relazione con il virus naturale Covid-19”.