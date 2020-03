Coronavirus. Da destra a sinistra danno ragione a Draghi, serve liquidità straordinaria

Agenpress – “Draghi le ha indicato, la strada, serve liquidità. O siamo in grado di immaginare il futuro economico o faremo gli stessi errori” fatti “sull’emergenza sanitaria. Convivremo con quest’emergenza per due anni, noi ci siamo presidente, anche per gesti simbolici come riaprire le librerie, che come le edicole, curano l’anima”.

Lo dice il senatore Iv Matteo Renzi a Palazzo Madama. “Bene la ricetta indicata da Mario Draghi e l’esempio dato da Donald Trump che “ha riunito l’opposizione dei Democratici e alcuni top manager e ha poi varato un piano da 2.000 miliardi di dollari”. “Le idee che ha espresso Mario Draghi sono quelle giuste”.

“Draghi ha detto ‘Whatever it takes’, che detta in romano suona ‘quanno ce vo, ce vo’; e anche, anche Trump ha fatto lo stesso, ha detto ‘Everithing’ e ha messo in campo 2.000 miliardi. Ecco, dobbiamo fare anche noi così”.

Per Emanuele Fiano, deputato del Pd, “è evidente quello che anche ieri ha detto Draghi, cioè che serve un’iniezione di liquidità straordinaria, serve che le imprese possano essere garantite dagli Stati. Succederà che noi aumenteremo di molto i debiti nazionali, ma lo facciamo perché nessuno deve essere lasciato indietro”.

“La necessità, come indicato da Draghi, di un ricorso massiccio a nuovo debito pubblico per affrontare la crisi trova l’Italia più fragile di tutti gli altri paesi europei, a causa di un livello di indebitamento già al limite”, dice il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

“Le risorse e le garanzie per affrontare questa fase, salvo l’uscita dall’Euro, dovranno essere europee (Bce, Mes e altro da inventare): nel confronto che si sta aprendo, il Governo deve sapere che se le risorse saranno europee, anche la gestione sarà europea”.

“Dobbiamo aumentare i fondi per gli ammortizzatori sociali, ordinari e in deroga, e dobbiamo aumentare le risorse per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: oggi questo fondo è previsto nel ‘Cura Italia’, ma con tantissimi vincoli e risorse insufficienti”, afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“Noi pensiamo, come ha scritto Mario Draghi sul Financial Times, che non bisogna distinguere tra piccole, medie o grandi imprese. Noi dobbiamo salvarle tutte, perché se non salviamo le imprese creeremo una disoccupazione enorme, e poi dovremo sovvenzionare chi resta senza lavoro. Questo risultato lo si può conseguire in questa fase solo facendo nuovo debito pubblico: le parole di Draghi da questo punto di vista sono la via maestra. E sono parole importanti perché si collocano fra il fallimento della riunione dell’Eurogruppo e il nuovo vertice dei capi di Stato e di governo dell’area Euro”.