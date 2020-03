Coronavirus. Guerra (Oms), governo rafforzi assistenza a pazienti in isolamento a casa

Agenpress – “Il Governo italiano deve rafforzare il messaggio alla popolazione provata dalle misure di contenimento e dare supporto in un momento di stanchezza; la popolazione ha bisogno di qualcosa di più, servizi domiciliari che bisogna garantire, anche da parte degli psicologi”. Lo ha detto Ranieri Guerra, vice direttore vicario dell’Oms, in conferenza stampa alla Protezione civile.

“Tematica costante, é fondamentale continuare la politica di isolamento domiciliare, a seconda delle condizioni dei pazienti. Per i sintomatici è fondamentale per allentare la pressione sugli ospedali. Ciò non vuol dire chiudere a chiave persone senza pensare alle loro esigenze.

Serve assistenza domiciliare integrata, psicologica e di monitoraggio dei parametri vitali”, ha aggiunto, e “riguardo ai tamponi e alla componente diagnostica, in questo momento l’Oms sta prequalificando 500 test rapidi messi a disposizione degli Stati, prima di procedere ad un attività di routine. Al momento il tampone viene raccomandato per i casi sospetti e contatti con casi sospetti. Deve essere accelerata la procedura diagnostica”.

“Le misure sembrano avere effetto, misuriamo quanto avvenuto 15-20 giorni fa. Importante non abbassare la guardia, rallenta la curva, nei prossimi giorni speriamo in una diminuzione sostenuta della casistica”.