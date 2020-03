Coronavirus. Sassoli (Ue), “la democrazia non può essere sospesa in questa fase drammatica”

Agenpress – “Stiamo vivendo una situazione straordinaria ed inaspettata che ci ha condotto in queste settimane a prendere delle decisioni senza precedenti, anticipando spesso la rapida evoluzione delle circostanze con l’obiettivo di proteggere la salute di staff e deputati e garantire la vita democratica della nostra istituzione”.

Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. “Abbiamo dovuto rallentare, certo. Ma tutti non si sono fermati, perché la democrazia non può essere sospesa soprattutto nel mezzo di una crisi così drammatica”.

“È nostro dovere anzi, proprio in questi tempi cosi difficili, essere al servizio dei nostri cittadini che tanto stanno soffrendo, dare loro una guida, una speranza per affrontare questo momento buio e quelli che verranno. Come legislatori noi abbiamo i mezzi, la possibilità e il dovere di essere utili”.

“Oggi siamo qui vicini seppur lontani, riuniti con questo formato inedito, straordinario ma determinati a dare il nostro contributo nella lotta alla pandemia garantendo la nostra funzione democratica e la continuità dei lavori del parlamento perché è solo così che possiamo rendere un servizio alle persone, alle nostre comunità ed al personale sanitario che si sta sacrificando nelle corsie dei nostri ospedali in tutta l’Europa”.

“Voglio rivolgere infine un pensiero a tutte quelle persone che questo virus lo combattono quotidianamente con coraggio e determinazione, alle persone malate prima di tutto, al personale medico che in tutta Europa lavora senza sosta ed anche ai nostri cittadini che con il loro comportamento responsabile e disciplinato saranno decisivi per debellare questa pandemia. C’è bisogno di tutta la nostra forza, energia e collaborazione e anche un po’ di pazienza per far sì che questa giornata di plenaria cosi particolare ed atipica si possa svolgere serenamente, perché le decisioni che prenderemo oggi saranno di sostegno per loro”.