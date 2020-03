Coronavirus. Spagna. + 10mila contagiati rispetto a ieri. Neonati confinati in casa

Agenpress – I casi di coronavirus in Spagna continuano a crescere e oggi sono quasi diecimila in più di ieri: da 47.610 di ieri a 56.188. Aumentano anche le vittime, da 3.434 a 4.089. Lo riferisce l’ultimo bilancio del ministero della Salute riportato da El Pais.

Una tragedia che stanno vivendo anche i neonati,. Dal 1 al 24 marzo, sono 593 i bambini nati nei tre ospedali pubblici della capitale andalusa (288 nella Virgen del Rocío, 167 nella Macarena e 138 nella Virgen de Valme), una cifra probabilmente simile a quella delle nascite di febbraio.

Sono i “bambini del coronavirus”, i bambini spagnoli confinati a casa dalla nascita. Lo racconta l’agenzia stampa spagnola Efe. Non hanno mai visto la luce del sole e prendono la vitamina D sotto forma di gocce e i loro genitori controllano “ad occhio” il loro peso perché preferiscono evitare rischi portandoli in farmacia.

Non conoscono i loro nonni, gli zii o i cugini, non hanno visto nessuno nelle loro prime settimane di vita tranne i loro genitori e, se li hanno, i loro fratelli. Questa settimana, almeno in Andalusia, il sistema sanitario pubblico ha avvertito i genitori che è stata abilitata una entrata speciale per loro nei centri sanitari – per le regolari visite dei primi mesi di nascita – in modo che possano andare dal pediatra senza incrociare altri pazienti. Un solo genitore e appuntamenti programmati così da evitare incontri con altre famiglie.