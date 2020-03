Coronavirus. Xi Jinping: non conosce confini, costruire una rete globale di controllo

Agenpress – Il presidente cinese, Xi Jinping, ha auspicato che sia convocata a tempo debito una riunione di alto livello sulla sicurezza sanitaria internazionale. Intanto – ha aggiunto Xi, parlando ai suoi interlocutori del G20 in videoconferenza sul tema del coronavirus – la Cina collaborerà con gli altri Paesi e aumenterà il sostegno alle organizzazioni internazionali e regionali competenti e continuerà a condividere le informazioni acquisite sull’epidemia.

Xi ha ribadito il sostegno della Cina all’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) nel guidare gli sforzi globali per lo sviluppo di un contenimento e un trattamento scientifico e adeguato della pandemia volto a ridurre al minimo la diffusione internazionale del virus. Il presidente cinese ha invitato i membri del G20 ad aumentare la condivisione delle informazioni e a promuovere nuovi protocolli di contenimento e terapia che siano completi, sistematici ed efficaci.

Per Xi tutti devono lavorare assieme per costruire la più forte rete globale di controllo e trattamento per le epidemie, ricordando come i virus non conoscano confini. “Il virus che non rispetta i confini. L’epidemia che stiamo combattendo è il nostro nemico comune. Tutti devono lavorare insieme per costruire la più forte rete globale di controllo e trattamento che il mondo abbia mai visto”, ha sottolineato. Il presidente cinese ha aggiunto che la Cina ha istituito un proprio centro di conoscenza online COVID-19, aperto a tutti i Paesi.