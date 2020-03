Di Maio: “L’Italia è piena di persone che con la loro semplicità rendono grande questo Paese”

Agenpress. “Ci sono persone che stanno continuando a tenere acceso il motore dell’Italia.

Stanno continuando a lavorare, da Nord a Sud, per garantire ai cittadini che almeno le attività necessarie non si fermino.

Tra queste ci sono anche postini e corrieri, donne e uomini che nonostante l’emergenza stanno svolgendo con grande senso del dovere il proprio lavoro.

Queste persone, che dalla mattina alla sera girano in strada per continuare ad offrire servizi essenziali alle nostre famiglie, vanno ringraziate e rispettate. E per farlo il gesto da compiere è semplice ma fondamentale: rimanere a casa.

L’Italia è piena di persone che con la loro semplicità rendono grande questo Paese. La gente come noi non molla mai.

E’ quanto dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.