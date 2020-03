Facebook Italia per Croce Rossa Italiana: parte la campagna di raccolta fondi per l’emergenza Covid-19

Agenpress – E’ stata lanciata ieri la campagna di fundraising, in collaborazione con Facebook Italia, per raccogliere fondi destinati a potenziare le attività della Croce Rossa Italiana impegnata fin dall’inizio per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Dieci giorni di raccolta fondi su Facebook – dal 25 marzo al 3 aprile – per promuovere la campagna “Il Tempo della Gentilezza” e potenziare il trasporto speciale con ambulanze di alto-biocontenimento, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e ampliare i servizi assistenziali alle persone con maggiori fragilità sociali e sanitarie come la consegna di farmaci e spesa.

La Croce Rossa Italiana, in prima linea da quando è scoppiata l’emergenza, è presente su tutto il territorio nazionale con migliaia di volontari e operatori sanitari, un numero verde attivo H24 (800 – 065510) e attraverso la condivisione di una corretta informazione sulla prevenzione.

Link alla raccolta: https://www.facebook.com/donate/1046783429036216/