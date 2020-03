iosaltodaCASA. In Puglia il primo concorso online di salto ostacoli

Agenpress – Si tratta di un’iniziativa ideata dal Presidente del Comitato Regionale Fise Puglia, Francesco Vergine insieme ai componenti del Comitato Regionale, coadiuvata da uno staff tecnico, che nata sotto forma di gioco ha l’obiettivo di tenere uniti gli atleti pugliesi che da un giorno all’altro, come tutti, si sono ritrovati stretti in casa a causa dell’emergenza Covid 19.

La Fise Puglia insieme alla Delegazione Basilicata per l’anno 2020 aveva un fitto calendario di gare, in cui tra, le diverse discipline, dal salto ostacoli in primis, del dressage, dell’endurance, della monta western, della disciplina degli attacchi, non vi era neanche un week end libero fino al mese di luglio.

Messi da parte al momento i Campionati delle varie discipline, venuta meno l’attività ludica e agonistica a cavallo, non consentito l’ingresso presso i Circoli Ippici neanche ai tesserati proprietari di cavalli (di fatto sono gli Istruttori, i Tecnici e la struttura operativa dei Circoli affiliati e aggregati Fise che garantiscono la salute e il benessere dei cavalli) – ndr – l’ingresso infatti è consentito solo ad eventuali cavalieri di interesse federale – il diktat suona uguale per tutti: STATE A CASA.

Con questo spirito nasce quindi il primo concorso di SALTO OSTACOLI ON LINE, in cui la Puglia, con il suo Comitato Regionale Fise è pioniera. Attraverso un interessante strutturazione tecnica del gioco, a cui hanno lavorato specialisti, sabato 28 Marzo e domenica 29 dai canali Facebook di Fise Puglia, dal canale You Tube Fise Puglia e dalla piattaforma Zoom, sarò visibile il primo concorso on line Fise che si basa su esperienze dei cavalieri valutate da giudici Fise e commentate ad ok.

#iosaltodaCASA è un divertente concorso che mette a confronto i più bei percorsi con premi per i migliori cavalieri e il miglior comitato organizzatore.

Qui di seguito il link per iscriversi e il regolamento. https://bit.ly/iosaltodacasa

il nome utente è iosaltodacasa e non bisogna mettere la password. L’evento inoltre è visionabile anche sulla nuova pagina Facebook realizzata da Fise Puglia a cui chiediamo a tutti di aggiungersi con un “Mi piace” https://bit.ly/facebookFISE

Quasi quattromila i tesserati pugliesi, settanta i circoli ippici affiliati, intorno ai quali ferve un’intensa attività in cui sono impiegate numerose risorse, personale tra istruttori, uomini di scuderia, operai, altri fornitori, mezzi, cavalli, duecento e oltre i tecnici, un vero e proprio “esercito” ai quali il Comitato Regionale ha voluto fornire adeguati supporti. Il concorso online #iosaltodaCASA è una delle iniziative messe in campo.

A breve su una piattaforma dedicata si svolgeranno corsi di formazione e lezioni di gruppo che certamente contribuiranno a tenere alto il morale degli atleti, soprattutto dei più giovani e giovanissimi. Ricordiamo che proprio quest’anno l’Italia era riuscita a qualificarsi per il Salto Ostacoli individuale alle Olimpiadi di Tokyo con un atleta che è nato e cresciuto sui campi di Puglia e Basilicata, l’Appuntato dei Carabinieri, Emanuele Gaudiano, fermo al momento anche lui agonisticamente in Belgio con i suoi cavalli. L’altro azzurro “made in Puglia”, l’Aviere scelto Lorenzo De Luca, si trova al momento in America, ma con numerosi concorsi anche lì temporaneamente annullati o a porte chiuse.