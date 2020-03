L’ opinione di Roberto Napoletano. I bonifici che salvano il Paese

Presidente Conte centralizzi le funzioni e metta tutto nelle mani di pochi uomini, faccia partire i pagamenti per i lavoratori privati. Per disinnescare la bomba sociale si liberi di chi stringe i cordoni della borsa e di chi non dà i soldi a nessuno

Agenpress – Siamo stati i primi a parlare di gabinetto di guerra. Abbiamo detto in tempi non sospetti che siamo di fronte a un nuovo ’29 mondiale da Pandemia globale. Abbiamo invitato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a liberarsi degli uomini di pace perché non siamo più in pace e, quindi, abbiamo bisogno di uomini di guerra.

Non può succedere che chi ha responsabilità di spesa della macchina pubblica si riempia la bocca di economia da tempi di guerra e si comporti da sergente o colonnello di un esercito che da trent’anni non fa altro che stringere i cordoni della borsa. Questi uomini hanno la testa girata all’incontrario.

Troveranno sempre un cavillo per non cacciare i soldi o cacciarli dopo o cacciarli male. Questi uomini con formalismo macabro sono riusciti a approfittare di una situazione così terribile per infilare la loro manina maldestramente poliziesca e hanno allungato i tempi di accertamento fiscale da cinque a sette anni. Non li fermano nemmeno le bare in fila di Bergamo. Prendiamone atto.

Non ce la faranno mai a fare arrivare in tempo reale gli assegni a casa dei lavoratori privati che si trovano o senza lavoro o senza stipendio. Così come i direttori di banca italiana, di ogni banca perché sono tutti fatti con lo stampino di chi i soldi li vuole e non li dà, non servono a niente, anzi sono dannosi.

Più aumenta il castelletto delle garanzie bancarie e di Stato e più aumenta il tasso di ottusità di questi capetti di terza serie per cui agli uomini di un’economia boccheggiante sotto i tendoni globali degli ospedali da campo, nel mezzo di una ecatombe, loro, i capetti, che fanno? Ripresentano i soliti formulari, le solite categorie, fanno tutto quello che non devono fare. Soprattutto non cacciano e non cacceranno mai un euro.

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/2020/03/25/leditoriale-del-direttore-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-i-bonifici-che-salvano-il-paese