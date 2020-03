Meloni: “Questa è l’Europa che aspetta il terremoto in casa nostra per fregarsi l’argenteria”

Agenpress. Quella che abbiamo visto è un’Europa degli egoismi, degli interessi di alcuni a scapito dei diritti dei molti, è l’Europa che aspetta il terremoto in casa nostra per andare a rovistare nelle nostre macerie e fregarsi l’argenteria.

L’Europa che abbiamo sognato, oggi non esiste. Non c’è l’Europa della civiltà, l’Europa della solidarietà, l’Europa madre di tutti noi. Oggi anche i più incalliti euroinomani si accorgono del fatto che qualcosa oggettivamente non ha funzionato.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia).