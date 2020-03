Video Rai 3 Leonardo. Sen. Scilipoti Isgrò: “Domani depositerò esposto alla Procura di Roma”

Agenpress. “Dopo la visione del video di Rai 3 Leonardo ho deciso di adire la Procura della Repubblica di Roma. L’ho fatto per spirito di verità. Sintetizzo quanto contenuto.

Preso atto, del filmato di Leonardo, e in pendenza di una pandemia che flagella il Paese e il mondo con tanti morti e sconvolgimenti sociali, ho chiesto di fare chiarezza e invoco la punizione ai sensi di legge di chiunque sarà dichiarato responsabile a causa di sciagurati esperimenti di laboratorio.

Ho citato nello stesso atto il riferimento alle dichiarazioni rese dal cardinal Ranjit il quale parlava di virus creato in laboratorio. Nell’esposto, che non obbedisce a spirito complottista, invoco chiarezza e allo stesso tempo come dicevo, la punizione di chiunque sia accertato responsabile della diffusione del virus come indicato nel filmato di Leonardo.

Per riguardo e cortesia nei riguardi dell’AG domani, dopo il deposito presso la Stazione dei Carabinieri di Terme Vigilatore (Messina) invierò alla stampa copia dell’ atto. Con preghiera di pubblicazione”: lo dice il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.