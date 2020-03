Coronavirus. Arcuri, acquistiamo mascherine e dispositivi medici da Cina, Francia, Germania, Russia

Agenpress – Questa è una “crisi mondiale” nella quale “c’è bisogno di collaborazione, senza egoismi e senza particolarismi”. Lo ha detto il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa sottolineando che “i dati che ci arrivano dall’Italia ma anche da altri luoghi del mondo, ci dicono quanto sia globale e vasta la crisi sanitaria”.

Una “pandemia senza precedenti che colpisce i paesi più forti del mondo, che progressivamente stanno adottando le stesse misure messe in campo dall’Italia da qualche tempo”.

“Il nostro sforzo è a 360 gradi: continuiamo a collaborare con molti Paesi, acquistiamo dispositivi medici da Francia, Germania, Cina, Russia, trattative sono in corso con altri Paesi spesso lontani da noi, dove questi prodotti vengono realizzati. Senza nessuna implicazione di natura politica, geografica; per noi è il tempo della cooperazione, non quello delle divisioni. Ovunque si trovano soluzioni per nostri cittadini è giusto andarci per acquisirle”.

“Oggi consegniamo 136 ulteriori impianti di terapia intensiva, negli ultimi 2 giorni ne abbiamo consegnati 142. Negli ultimi 3 giorni abbiamo consegnato complessivamente 9,6 milioni di mascherine”.

“Un’impresa italiana che produce ventilatori dalla prossima settimana raddoppierà la produzione, da 25 a 50 ventilatori al giorno. La logica è diventare in fretta autosufficienti”. “Quanto all’incentivo ‘Cura Italia’ (50 milioni), molte centinaia di cittadini e imprese si appalesano per contribuire a produzione dispositivi di protezione individuale. Altre aziende italiane hanno raddoppiato la produzione di caschi per attenuare il rischio che i pazienti finiscano in terapia intensiva. Un consorzio di imprese nazionali intorno al settore della moda ha avviato la produzione di 1,5 milioni mascherine in una settimana a partire da lunedì”.

“I respiratori vengono da lotti aggiudicati con gara Consip, quelli che acquisiamo direttamente e quelli che ci vengono da Paesi stranieri. Consip e gli uffici del commissario acquistano respiratori per lo più prodotti lontano nel mondo. Queste forniture hanno un tempo per arrivare in Italia e un altro tempo per essere installate dove servono. Il numero dei respiratori assicuro che crescerà fortemente nei prossimi giorni, con consegne gara Consip, nostri diretti approvvigionamenti e consegna di donazioni da altri luoghi del mondo”.