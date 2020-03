Coronavirus. Cabina di regia governo-opposizione, che incontrerà Conte la prossima settimana

Agenpress – E’ terminata la riunione al ministero dei rapporti con il Parlamento fra rappresentanti del governo e delle opposizioni per la cabina di regia in tema di provvedimenti economici per il coronavirus.

Presenti i capigruppo e i responsabili economici dei partiti di opposizione. Fra i rappresentanti del governo, ci sono il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (in video collegamento), i viceministri Laura Castelli e Antonio Misiani, le sottosegretarie Cecilia Guerra e Simona Malpezzi.

Per il governo presente anche il sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi. Fdi è rappresentata dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e dal senatore Giovanbattista Fazzolari. Per la Lega ci sono i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo e il presidente della commissione finanze al Senato Alberto Bagnani. Per Forza Italia sono presenti le capogruppo Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini e il responsabile economico Renato Brunetta. Per Ncd-Usei ci sono Maurizio Lupi e Alessandro Colucci.

D’Incà, nel corso della cabina di regia ha annunciato che il premier Giuseppe Conte incontrerà nella prossima settima i leader politici delle forze di opposizione: Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani per rapportarsi direttamente sulle misure discusse in queste ore al tavolo tecnico con i capigruppo di opposizione.