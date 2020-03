Coronavirus. Crimi (M5S). Non possiamo più aspettare, bisogna iniettare liquidità alle persone

Agenpress – “C’è qualcuno che scientemente da questa situazione può uscirne più forte e non sta facendo gioco di squadra, ma solo gioco personale. Questo dispiace perchè non c’è nulla da festeggiare, c’è solo da rendersi conto di una realtà che per qualcuno era evidente, per altri invece sta arrivando come uno schiaffo. E’ anche vero che ci sono due Europe, insieme all’Italia c’è un bel blocco di Paesi che chiedono solidarietà comune”.

Così Vito Crimi, capo politico del M5S, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

“E’ importante dire che questo accade in quei Paesi che più hanno subito meccanismi di spending review, Paesi che hanno dovuto tagliare, anche nella sanità. In questo momento credo che dobbiamo concentrarci sul nostro Paese, abbiamo trovato tanti amici in questa battaglia, dalla Russia agli Usa, alla Cina. Da tante parti del mondo i Paesi hanno cominciato ad inviarci materiale e attrezzature mediche”.

Sui provvedimenti per chi è in difficoltà. “Noi non possiamo più aspettare, nei prossimi giorni bisogna subito iniettare liquidità alle persone. Da oggi pomeriggio sarò in riunione permanente con i ministri 5 Stelle finchè non riusciremo a trovare proposte per fare in modo che dall’inizio della prossima settimana gli italiani possano andare in banca e trovare sul conto corrente i soldi per continuare a sopravvivere. Altrimenti fra 3 mesi non avremo un motore con cui ripartire.

Il reddito di cittadinanza sta salvando milioni di persone in questo momento, se non ci fosse oggi avremmo 3-4 milioni di persone ancora più in difficoltà. Dobbiamo estenderlo a tutte le persone che in questo momento non hanno un reddito perchè hanno perso il lavoro o perchè non possono lavorare a causa delle restrizioni. Queste saranno le persone che poi faranno riaccendere il motore del Paese quando l’emergenza sarà finita.

Non voglio parlare di chi lavorava in nero perchè il fatto che ci sia ancora lavoro in nero mi fa arrabbiare molto, considerando che abbiamo uno strumento come il reddito di cittadinanza. I 600 Euro? La cifra sarà di 600 Euro adesso, ma è solo una cifra iniziale, l’importante era attivare il meccanismo, dopodichè ad aumentare la cifra ci vuole poco”.

Sulle polemiche delle opposizioni per i dpcm. “Credo che siano questioni su cui l’opposizioni ha voluto marciare. Eravamo nel momento di apice di un’emergenza in cui serviva una capacità decisionale immediata, che doveva tenere conto di decisioni che vanno assunte nell’immediato. In queste due settimane il Parlamento si è riunito, si è fermata l’attività legislativa ordinaria perchè c’erano cose molto più importanti da fare”.

Su Draghi. “Penso che queste voci dispiacciano più a lui. E’ una persona di tale caratura che oggi sentirsi tirare la giacchetta da Salvini non credo gli faccia piacere. Ben venga quando persone di tale esperienza vogliono dare un contributo, oggi serve una cabina di idee per il futuro di questo Paese. Condivido quello che ha detto Draghi, bisogna attivarci subito e fare debito, ma farlo adesso perchè fra un mese non servirà”.

Sull’unità del M5S. “Davanti all’emergenza, al senso di Stato, lavoriamo tutti uniti. Non vedo nessun tipo di interesse diverso non solo nel M5S, ma in tutti i partiti. Questo non è il momento di fare guerre interne, scalate, fazioni. Questo dà il senso di quanto le persone delle istituzioni sentano la responsabilità del proprio ruolo”.