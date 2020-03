Coronavirus. Durigon (Lega), “l’America ha fatto un piano bazooka, noi non possiamo essere da meno”

Agenpress – “Personalmente sto cercando di dare un supporto. Siamo pronti con una norma che fa arrivare anticipatamente i soldi ai lavoratori che stanno in cassa integrazione, la presentiamo oggi tra gli emendamenti del decreto Cura Italia. Si tratta di dare soldi vincolati alle aziende soltanto per pagare gli stipendi”.

Così Claudio Durigon, deputato della Lega, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, sul coinvolgimento delle opposizioni da parte del governo.

E’ come se ogni volta che proponessimo qualcosa quelli della maggioranza vadano nel panico, pensano più alla visibilità che a quello che serve in questo momento. Ieri Conte aveva annunciato altri 25 miliardi poi nel pomeriggio ha capito che erano pochi e ha detto 50. Serve un pressing continuo per fargli capire quello che serve in questo momento.

Nella fase di rilancio non si può pensare di non mettere tutti gli strumenti in campo. L’America ha chiamato il suo piano bazooka, noi non possiamo essere da meno. Le piccole-medie imprese che sono il motore del nostro Paese sono strozzate dal credito, quindi c’è bisogno di un’iniezione di denaro.

Questa doveva arrivare ieri, ogni giorno in più che passa rischia di fare chiudere tante aziende. Ho paura, visto come è andato l’incontro con il Consiglio UE, che il nuovo decreto tardi ancora. I 10 giorni di ultimatum dati da Conte all’Europa sono troppi, sembra che l’Ue voglia metterci in difficoltà apposta. Ieri Draghi ha detto bene: bisogna agire subito invece noi stiamo tardando troppo”.

Su Draghi premier. “Lungi da me ogni pensiero in questo momento di trovare un’alternativa al governo perchè significherebbe perdere ancora altri giorni che ammazzerebbero l’economia italiana. Il governo deve adeguarsi ad una cabina di regia, dia retta a tutti i partiti e faccia le cose che servano al Paese. Finita l’emergenza poi si può verificare qualsiasi altra cosa”.