Coronavirus. Erdogan chiude i confini della Turchia. Bloccati tutti i voli

Agenpress – La Turchia ha chiuso la quasi totalità delle sue frontiere, bloccando tutti i voli internazionali in partenza e in arrivo per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato stasera in un discorso alla nazione il presidente Recep Tayyip Erdogan.

In precedenza erano già stati cancellati i collegamenti aerei con decine di Paesi, tra cui l’Italia, e chiusi i confini terrestri con Grecia, Bulgaria, Georgia, Iran e Iraq. Erdogan ha anche annunciato che non saranno più ammessi gli spostamenti tra i Comuni all’interno del Paese, salvo specifici permessi per ragioni di comprovata necessità, che dovranno essere concessi dalle prefetture.

Nelle 30 città turche più popolose il rispetto delle misure di prevenzione contro il Covid-19 verrà controllato in modo ancora più rigoroso, ha aggiunto il capo dello stato, precisando che iniziative specifiche più rigide potranno essere prese a livello locale se sarà necessario. “Siamo di fronte a una minaccia molto seria, ma la Turchia ha le forze e i mezzi necessari per venire a capo di questa malattia. Non abbiamo problemi riguardo alle scorte di medicine e derrate alimentari. Ci aspettiamo dal nostro popolo pazienza e sacrificio”.