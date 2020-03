Coronavirus: l’Europa ancora non decide

Agenpress. L’Italia chiede misure adeguate all’Europa per contrastare anche economicamente gli effetti dovuti alla crisi da coronavirus e quindi riapre le trattative al vertice Ue in videoconferenza sul piano contro gli effetti del coronavirus sull’economia, rifiutando la bozza di conclusioni. Intanto Bruxelles prende tempo: 15 giorni per decidere un’azione finanziaria coordinata. E’ la Germania che guida il fronte del no ai coronabond.

“Se qualcuno pensa si possano usare gli strumenti del passato, facciamo da soli: – afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte – Ci sono 10 giorni per battere un colpo. Una risposta forte la dobbiamo a tutti gli europei”.

Nel contempo Mario Draghi chiede di non avere alcuna esitazione nella battaglia al coronavirus perché si potrebbero avere costi ‘irreversibili’ ed auspica decisi interventi pubblici per aumentare la liquidità, anche a costo di far crescere il debito pubblico. “Siamo in sintonia”, ribadisce il premier Conte, secondo il quale serve uno shock, un’azione straordinaria.

Conte nell’informativa al Senato aveva spiegato che “l’emergenza ci mostra anche l’importanza di tutelare le nostre industrie di interesse strategico, alla luce di un’ampia serie di rischi epidemiologici, ambientali, sismici, informatici e geopolitici. I più preziosi asset del Paese vanno protetti con ogni mezzo, e saremo in grado di lavorare in questa direzione a partire dal prossimo provvedimento normativo in aprile”.

“I Paesi membri – afferma il Fondo monetario internazionale – hanno gia’ intrapreso azioni straordinarie persalvare vite umane e salvaguardare l’attivita’ economica. Ma e’ necessario fare di piu’. La priorita’ dovrebbe essere data al sostegno fiscale mirato alle famiglie e alle imprese vulnerabili per accelerare e rafforzare la ripresa nel 2021”.

“Un’Europa così non serve a nessuno. A noi serve un’Europa che ora promuova solidarietà,investimenti diretti, coesione”, dichiara il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: “E’ imprescindibile che, a fronte di una politica monetaria espansiva, arrivi immediatamente una scelta forte da parte delle istituzioni comunitarie per una politica fiscale espansiva”, Bonaccini definisce “la sostanziale fumata nera di ieri, un pessimo segnale: se qualcuno pensa ancora oggi di poter affrontare questa emergenza e le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno con le ricette dell’austerità significa che si è capito poco e non si è imparato nulla”. Dunque, rileva Bonaccini, “è essenziale che ogni governo abbandoni gli egoismi domestici, perché una pandemia non conosce confini né geografici né politici. Davvero ne usciremo tutti insieme o non ne uscirà nessuno”.