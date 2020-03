Coronavirus. Ocse, spendete ora o conseguenze tragiche. Istat, sospeso economic outlook eurozona

Agenpress – “I costi elevati per una risposta da parte delle autorità sanitarie pubbliche sono necessari per evitare conseguenze molto più tragiche e un impatto ancora peggiore sulle nostre economie domani”.

L’allarme sulla risposta allo shock del coronavirus arriva dal segretario generale dell’Ocse Angel Gurria, secondo cui il rischio sono “milioni di morti e una sanità decimata”: serve un’azione “più netta” e “più coordinata” dei governi.

L’Istat ha comunicato che “a causa del carattere eccezionale dell’attuale fase economica e degli ampi margini di incertezza sulla sua evoluzione anche nel breve termine, l’Istat informa che sarà sospesa la diffusione dello Euro Zone Economic Outlook (EZEO), la nota di previsione sull’andamento dei principali indicatori dell’area Euro elaborata congiuntamente dall’Istituto statistico tedesco (IFO) per la Germania, dall’Istat per l’Italia e dal Centro di ricerca congiunturale Kof per la Svizzera.

La sospensione temporanea della nota è legata alle difficoltà crescenti nella fase di raccolta e interpretazione dei dati congiunturali italiani ed europei, all’interno dei modelli econometrici disponibili, a causa dell’attuale emergenza sanitaria”.