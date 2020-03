Coronavirus. Oms, colpisce tutte le età. Se sono a rischio medici e infermieri, lo siamo tutti

Agenpress – “Questo virus è in grado di causare infezioni e malattie nelle persone di qualsiasi età. Può creare malattie lievi, gravi e può anche uccidere”. Lo ha detto la dottoressa dell’Oms Maria Van Kerkhove nel consueto briefing sul Covid-19 ricordando le parole del direttore generale dell’Organizzazione sul fatto che “i giovani non sono invincibili”.

“Per la maggior parte dei giovani si tratta di un’infezione lieve, ma c’è un 10-15% che può avere un’infezione da moderata a grave”, ha aggiunto il dottor Mike Ryan.

“La carenza di materiale protettivo per gli operatori sanitari è una minaccia urgente alla lotta contro il coronavirus. Se sono a rischio medici e infermieri, siamo tutti a rischio”, ha aggiunto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Il vaccino contro il Covid-19 è ancora lontano: ci vorranno almeno 12-18 mesi”.

“Ci sono oltre mezzo milione di casi di contagio di Covid-19 e oltre 20 mila morti. Sono numeri tragici ma non dimentichiamo che centinaia di migliaia di persone nel mondo sono guarite”.

“Distanza sociale, limitazione dei viaggi, stare in casa sono misure che possono avere un peso dal punto di vista dei diritti umani ma questa è una scelta che dobbiamo fare”, ha aggiunto. “Dobbiamo rinunciare alla nostra libertà per un po’ in nome della sicurezza comune. Le persone saranno d’accordo e capiranno se devono limitare la loro libertà individuale per un bene maggiore. Senza tutto questo non si può fermare il virus”, ha aggiunto sottolineando che l’Oms ha più volte ricordato ai Paesi “che tutto governi e parlamenti devono essere d’accordo sulle misure da adottare contro il Covid-19 e che ci deve essere una comunicazione continua con la comunità così che si crei fiducia. Questa è una faccenda che riguarda tutti”.