Coronavirus. Patuanelli, ci vogliono far indebitare? E poi punirci successivamente

Agenpress – “In queste circostanze eccezionali è giusto ricorrere alla sospensione del Patto di Stabilità per permettere agli Stati membri dell’UE di aiutare imprese e cittadini. Tuttavia, l’atteggiamento e l’avversione di alcuni Paesi del Nord Europa alla prospettiva degli Eurobond – ovvero alla condivisione del debito a livello europeo – mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Non vorrei che qualcuno in Europa stesse pensando di lasciar fare debito all’Italia per poi punirla successivamente, una volta usciti da questa maledetta pandemia”.

Così Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, sulla sua pagina Facebook dopo che il Consiglio Ue ieri non ha trovato un accordo sulle ipotesi di finanziare la risposta alla crisi del coronavirus con i coronabond o gli eurobond.