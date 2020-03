Coronavirus. Renzi, è tempo di collaborare, basta decreti, misura tra i 150 e i 200 mld”

Agenpress – “Io non parlo del Governo ma pongo un tema per tutte le istituzioni italiane: ora è tempo di collaborare, la crisi durerà ancora mesi. E dovremo uscire convivendo col virus. Per questo non tiro per la giacchetta Mario Draghi. Non lo candido a nulla ma dico: lui che è stato il custode delle regole europee, con tempismo ci indica la strada giusta, dicendoci che serve un’ economia di guerra”.

Lo propone, in un’intervista alla Stampa, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, chiedendo “basta decreti, facciamone uno solo che abbia una misura tra i 150 e i 200 miliardi”.

Di fronte all’ipotesi di un governo Draghi sostenuta anche dal suo partito, precisa: “Eviterei adesso di fare il toto-ministro ciò che dice Draghi deve spingerci a fare subito un intervento forte prima di Pasqua. Dobbiamo riaprire piano piano le aziende e aiutare tutti quelli che hanno problemi di liquidità, altrimenti avremo problemi di ordine pubblico oggi e una disoccupazione monstre domani”.

“Se non mettiamo adesso tutta la liquidità che serve saltano in aria molte piccole e medie imprese. Dobbiamo convivere col Covid, ma smettendo di pensare a cosa si chiude domani e invece decidendo cosa si riapre dopodomani. Serve un unico decreto che comprenda questo principio: i vostri debiti di questo periodo li paga lo Stato. Voi però provate a ripartire subito”.