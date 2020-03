Coronavirus. Santo Rullo (psichiatra): “Persone con patologie psichiatriche possono avere grandi conflitti all’interno delle proprie famiglie

Agenpress – “Tutte le strutture residenziali psichiatriche in questo momento stanno lavorando con i loro ospiti per impedire che tornino all’interno dei loro domicili dove soffrirebbero di più le loro problematiche. Persone con queste problematiche possono avere grandi conflitti all’interno delle proprie famiglie. Alcuni hanno una coscienza di malattia veramente relativa e questo li porta in conflitto con i familiari che vorrebbero che si curassero”.

Così il dottor Santo Rullo, medico psichiatra, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, sulle problematiche delle famiglie con pazienti con problematiche psichiatriche. ”

“Avere una convivenza costante in uno spazio ristretto in questo momento non è una cosa semplice. Nella nostra struttura il grande problema è tentare di gestire le urgenze mediche che possono capitare, facendo il più possibile non ricorso all’ospedale che in questo momento è una potenziale fonte di contagio”.

Sulla percezione del pericolo Coronavirus.“A parte i pazienti che hanno un tale cattivo rapporto con la realtà e pensano di essere immortali, tendiamo ad alleggerire queste situazioni. Abbiamo uno spazio esterno che ci permette anche di uscire mantenendo le distanze. Abbiamo una palestra che abbiamo trasferito all’esterno per fare esercizio fisico, questo aiuta indipendentemente dal fatto che si abbiano o meno patologie psichiatriche. La direzione regionale nel Lazio che si occupa di inclusione sociale ha fatto anche una lettera di chiarimento per le forze dell’ordine invitandole a chiudere un occhio nelle situazioni in cui c’è una certificazione di una patologia psichiatrica. Quindi la passeggiatina per scaricare le tensioni si può fare, basta chiedere a un medico di certificarla”.

Sui tagli alla sanità. “Da quando abbiamo chiuso i manicomi, l’assistenza psichiatrica si fa sul territorio. Forse aver utilizzato un po’ troppe risorse sull’ospedale senza pensare che bisognasse investire più sul territorio, anche sulle malattie infettive, ha dimostrato dei limiti. Nel futuro dovremo attrezzarci per rinforzare i presidi sanitari sul territorio. La psichiatria sono anni che ha presidi forti sui territori, ma i tagli alla sanità li hanno resi più fragili. Già prima di questa emergenza gli operatori erano pochi, in questo periodo dare assistenza è ancora più difficile. Quando ci sveglieremo da questo brutto sogno, dobbiamo metterci in testa che bisognerà rinforzare i servizi di igiene mentale sul territorio”.