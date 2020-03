Coronavirus, TLC: bene gestione emergenza da parte delle aziende telefoniche

Agenpress. Ogni volta che abbiamo visto una violazione dei diritti dei consumatori, da parte di qualunque azienda, abbiamo denunciato a voce alta e con forza. Come Codacons abbiamo spesso criticato e denunciato le aziende di telefonia quando hanno fatto operazioni poco trasparenti verso i consumatori.

Oggi gli italiani si trovano chiusi in casa e da lì devono lavorare e mantenersi in relazione con parenti e amici. I nostri figli seguono le lezioni di scuola tramite internet, gli adulti che possono lavorano da casa con email e videochiamate che ormai hanno sostituito le riunioni dal vivo, le trasmissioni televisive accettano ospiti ormai solo in videochat, tutti noi ci teniamo in contatto con i nostri amici e i nostri cari videochiamando a ogni ora del giorno, ci informiamo sui social, la sera ci distraiamo guardando un film su Netflix.

Tutto questo ha prodotto un aumento incredibile del traffico internet e bisogna ammettere che le reti di telecomunicazione stanno reggendo bene il carico e ci stanno dando un servizio essenziale per la nostra vita e per quella di tutto il Paese.

Quindi oggi è giusto rendere merito alle aziende di TLC perché’ stanno dando una mano a tutta Italia in questo momento difficile.

Codacons si augura che questa sia l’occasione per aziende e gestori delle reti di TLC per abbandonare una volta per tutte le pratiche scorrette che tanto hanno danneggiato i consumatori e l’immagine delle aziende. Care aziende: oggi vi lodiamo ma da domani Codacons è pronto a denunciarvi se non rispetterete i diritti dei consumatori.