Coronavirus. Usa, 2mila mld $ a famiglie, imprese e ospedali. Salirà il deficit

Agenpress – Il Senato americano ha approvato nella notte il piano record di soccorso economico in risposta alla pandemia da coronavirus. Duemila miliardi di dollari, senza precedenti nella storia moderna degli Stati Uniti, in aiuti alle famiglie e alle aziende, sotto forma di assegni di sostegno al reddito, di rafforzati sussidi di disoccupazione, di prestiti e salvataggi per imprese grandi e piccole e settori in affanno, di fondi per ospedali e sistema sanitario. Il voto è arrivato dopo negoziati in extremis per superare le ultime resistenze che minacciavano di far deragliare lo sforzo d’emergenza.

La misura prevede pagamenti una tantum di 1.200 dollari ciascuno a molti americani, più 500 dollari per bambino, limitati a determinati livelli di reddito. Espande l’assicurazione contro la disoccupazione e include 349 miliardi di dollari di prestiti alle piccole imprese per aiutarle a pagare i lavoratori e a coprire le spese.

I pagamenti alle famiglie, stimati in totale 300 miliardi di dollari, arriveranno probabilmente a ondate, prima di tutto alle persone di cui il governo dispone già di informazioni, come i beneficiari di sussidi federali e le persone che presentano regolarmente la dichiarazione dei redditi. Più difficili da raggiungere potrebbero essere i più vulnerabili: le persone che non presentano le dichiarazioni dei redditi perché il loro reddito è troppo basso.

Altri 500 miliardi di dollari sarebbero a disposizione del Dipartimento del Tesoro per concedere o garantire prestiti alle grandi società, comprese le compagnie aeree, direttamente o attraverso le strutture di prestito stabilite dalla Federal Reserve.

Gli ospedali riceveranno oltre cento miliardi di dollari. Un fondo speciale del Tesoro da 500 miliardi garantirà prestiti elargiti attraverso la Federal Reserve a comparti e aziende sotto pressione. Altri 350 milioni andranno a piccole aziende. Alcuni settori riceveranno aiuti particolari: le compagnie aeree 50 miliardi, metà in prestiti, con il governo che potrà in cambio rilevare quote nel capitale. Settori strategici per la sicurezza nazionale ottengono 17 miliardi.

Il piano si farà sentire sui conti pubblici. Secondo William Foster di Moody’s, il deficit federale salirà al 10-12% rispetto al 4,9% del pil – o 1.100 miliardi di dollari – stimato dal Congressional Budget Office pre-coronavirus. Fitch stima un deficit addirittura più alto al 13%. Si tratta di “numeri che superano il precedente record post-Seconda Guerra Mondiale, stabilito nel 2009, quando il deficit era al 9,8% del pil”, afferma il New York Times.