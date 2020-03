Covid-19. Croce Rossa: “Basta fake news sul corpo militare”

Agenpress. “Nel bel mezzo della pandemia globale, in un momento epocale per il nostro Paese e per il mondo intero, dispiace che circolino notizie scorrette, se non addirittura vere e proprie fake news, su presunte professionalità del Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana non utilizzate.

Le circa 300 persone che, secondo alcuni, il governo dovrebbe richiamare in servizio dal Corpo Militare della Croce Rossa, non sono figure operative o sanitarie: si tratta di impiegati, addetti autisti, cucinieri ecc. Non sono certo, poi, meno di una decina gli uomini del Corpo impiegati nell’emergenza, visto che abbiamo in campo circa 850 uomini dall’inizio dell’emergenza su tutto il territorio nazionale: attualmente operano presso l’ospedale di Bergamo, presso gli aeroporti, per il “Nucleo Corpi senza Vita”, sono impegnati in attività logistiche in Italia e all’estero e, ancora, presso mercati e consorzi agricoli per la sicurezza alimentare.

Di questi, 121 costituiscono la forza operativa che il Corpo mette a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero della Difesa a sostegno delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. Tra loro medici, infermieri, psicologi e logisti. L’ospedale da campo del Corpo Militare è già pronto per essere dispiegato.

Per fare solo qualche esempio concreto di attività nazionali e internazionali, il Corpo Militare CRI ha supportato le autorità nelle procedure di sbarco della nave Costa Luminosa a Savona e riportato in Olanda, ad Amersfoort, 9 passeggeri olandesi affetti da COVID-19. Prosegue il lavoro presso il Mercato Ortofrutticolo di Fondi (MOF), il più grande d’Italia. Così come in Calabria, a Catanzaro, gli uomini del Corpo sono presso il Consorzio Mercato Agricolo, garantendo la sicurezza del comparto alimentare. In ultimo, non si ferma il servizio di assistenza sanitaria agli artificieri dell’Esercito, che eseguono gli interventi di disinnesco degli ordigni bellici (DOB) ritenuti urgenti.

Anche il Corpo delle Infermiere Volontarie è operativo da inizio emergenza e, attualmente, sono circa 500 le Crocerossine impiegate in Italia. Sono negli ospedali del nord, nelle tende ospedale per effettuare i pre-triage e svolgono attività sociali nei confronti della popolazione. A Brescia, dal 10 marzo, sono presso il centro Pastorale Paolo VI per l’assistenza sanitaria a pazienti dimessi dagli ospedali della provincia, ma che necessitano di essere ancora sotto osservazione.

Questo è il momento della responsabilità e dell’impegno, come dimostrano le decine di migliaia di volontari della Croce Rossa Italiana operativi in queste settimane. Non è certo il tempo della polemica e tanto meno quello delle fake news”.

Lo scrive in una nota la Croce Rossa Italiana.