COVID-19: il Parlamento approva misure cruciali per il sostegno dell’UE

Agenpress. Nell’ambito della risposta congiunta dell’UE all’epidemia di COVID-19, i deputati hanno adottato, nel corso della sessione plenaria straordinaria di giovedì, tre proposte urgenti per aiutare persone e imprese ad affrontare la crisi sono state votate in via definitiva in meno di due settimane, dalla presentazione delle proposte da parte della Commissione.