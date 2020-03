Per una comprensione circa il modo di sviluppo dell’epidemia in Italia e in Iran

Agenpress. Due osservazioni recentissime riguardo la genesi dell’epidemia in Italia (una fiera del Gelato in Rimini e l’affollamento del servizio pubblico in Lombardia) confortano la proposta di spiegazione che due ricercatori legati all’Unical (un dottorando iraniano del Dipartimento di Meccanica e un ex professore italiano del Dipartimento di Fisica, attualmente presso un’università dominicana) hanno suggerito per il comportamento iniziale dell’epidemia in Iran e in Italia.

Nel loro articolo “Why Italy and Iran? Why in some country COVID19 outbreak burst?”, pubblicato oggi, ma già in circolazione in versione preliminare da qualche giorno, i professori Behrouz Pirouz e Galileo Violini hanno rilevato che lo sviluppo dell’epidemia in oltre cento differenti paesi sembra seguire due schemi differenti, uno è il normale diffondersi di infezioni dovute a un caso genitore, e l’altro la conseguenza di un fenomeno unico di accumulazione di persone contagiose, che successivamente si sviluppa secondo le usuali statistiche.

Questo secondo meccanismo pare essere quello che ha avuto luogo in Italia ed Iran e questo spiegherebbe il ritardo, per altro con simili comportamenti, delle modalità di sviluppo dell’epidemia in altri paesi europei.

Il trasporto aereo e ferroviario, sono meccanismi ideali per avviare questa reazione a catena, che può beneficiarsi di eventuali condizioni ambientali particolarmente favorevoli e della cui possibile realizzazione offrono indicazione i casi della Malesia e della Corea del Sud.

L.’articolo è disponible alla pagina Researchgate dei due ricercatori.