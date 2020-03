Sassoli: è un momento grave e il Parlamento Europeo non resterà a guardare

Agenpress. Prendendo la parola all’inizio della videoconferenza dedicata alla lotta contro COVID-19, Sassoli ha detto ai leader europei che è necessario concentrarsi sulle misure sanitarie, ma che bisogna allo stesso tempo pensare agli strumenti “per rilanciare l’economia europea e proteggere l’occupazione e il nostro modello sociale.”

“Sappiamo per certo che il COVID-19 innescherà una contrazione economica senza precedenti in un momento in cui l’economia europea si trovava già a far fronte, ancor prima dello scoppio della crisi, a una bassa crescita e a una inflazione eccessivamente contenuta. Non possiamo permettere che la grave crisi sanitaria che stiamo attraversando sfoci in una crisi finanziaria, economica, sociale e politica.”

Sassoli ha ricordato le importanti misure finora proposte dall’UE, tra cui il pacchetto approvato dalla Commissione europea, ma ha anche invitato a elaborare nuovi strumenti. Il presidente ha poi rimarcato l’importanza di aumentare il capitale della Banca europea di investimento a sostegno di piccole e medie imprese.

Nel suo discorso Sassoli ha sottolineato la necessità di lavorare a un meccanismo comune di debito “che ci consentirà di raccogliere fondi sul mercato alle stesse condizioni per tutti e di finanziare le politiche necessarie per rilanciare l’Unione dopo la pandemia.”

Il presidente ha aggiunto: “Nessuno deve tirarsi indietro. Tutti devono sentirsi impegnati a proteggere i nostri Paesi. Questa crisi rivelerà la nostra reale capacità di costruire il futuro dell’Europa oppure decreterà la sconfitta del progetto europeo.”

Sassoli ha rimarcato quanto sia cruciale mantenere continuità nel lavoro delle istituzioni europee. “Dobbiamo dimostrare ai nostri cittadini che l’Unione Europea è la risposta a questa emergenza e alla crisi che ne conseguirà.”

“Il Parlamento resterà aperto e speriamo di avere presto misure necessarie da votare. Il momento è grave e il Parlamento non starà a guardare,” ha detto Sassoli.