Coronavirus, On. Enzo Maraio (Psi): Estendere reddito di cittadinanza

Agenpress. “Si stanno moltiplicando i casi che vedono persone, per lo più anziane, in difficoltà finanche a fare la spesa. C’è il serio rischio che progressivamente aumenti il numero e, di conseguenza, la gravità. Queste persone sono nella maggior parte dei casi disoccupati, lavoratori in nero, ma anche pensionati e piccoli commercianti che oggi, avendo chiuse le proprie attività, stanno in seria difficoltà.

È giunto il momento che il Governo, con controlli e verifiche rigorose, estenda il reddito di cittadinanza a una platea più ampia, provando a garantire temporaneamente a tutti un reddito minimo.”

È quanto scrive su facebook il Segretario del Psi, Enzo Maraio.