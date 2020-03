Coronavirus. Usa, 104836 positivi, 1711 morti. A New York muore una persona ogni 17 minuti

Agenpress – I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono 104.837. I morti 1.711. E’ quanto emerge dagli ultimi dati della John Hopkins University.

Il coronavirus uccide nella città di New York una persona ogni 17 minuti. Lo riporta il New York Post citando le ultime statiche della Grande Mela. Nella città i casi sono oltre 26.600, di cui 5.250 persone ricoverate in ospedale. I pazienti con coronavirus in terapia intensiva sono 1.175. L’area più colpita di New York è il Queens con 8.529 casi, seguita da Brooklyn con 7.091, il Bronx con 4.880, Manhattan con 4.627 e Staten Island con 1.534.