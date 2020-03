Coronavirus. Usa, oltre 52mila contagiati. 728 decessi. Trump valuta quarantene

Agenpress – Ci sono 52.318 casi di coronavirus nello stato di New York, di cui 7.328 in ospedale. Il numero dei morti sale a 728 dai 519 di venerdì. Lo afferma il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo.

Donald Trump, intanto, sta valutando quarantene per gli stati di New York, New Jersey e Connecticut per combattere l’emergenza coronavirus, non è al momento allo studio la possibilità di chiudere la metropolitana.

Il governatore Andrew Cuomo, posticipa le primarie presidenziali previste il 28 aprile. Il voto slitta al 23 giugno. “Non è sicuro far radunare tanta gente”, spiega Cuomo annunciando la decisione.