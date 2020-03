L’ opinione di Roberto Napoletano. Fatela finita, pagliacci

L’ecatombe di vite umane non consente né gli egoismi miopi degli assicuratori olandesi né il doppio gioco stupido del gigante tedesco malato. La faccia dell’Europa nel mondo oggi è Draghi. Mattarella ha chiesto a tutti di guardare in faccia la realtà con la forza dei Fondatori. Prodi ha detto come stanno le cose e Conte ha fatto saltare il tavolo. Nell’interesse loro e nostro devono stampare subito nuovo debito

Agenpress. Fatela finita, piccoli uomini. Olandesi, austriaci, finlandesi. Anche le pulci hanno la tosse. Dovete smetterla in fretta perché questa volta ve ne andate voi non gli altri e sarete cacciati a pedate come è giusto che sia. Non potrete mai diventare grandi, questo è noto a tutti, ma almeno evitate di diventare pagliacci che saltellano sulle macerie del mondo. L’ecatombe di vite umane non consente né gli egoismi miopi degli assicuratori olandesi né il doppio gioco stupido del gigante tedesco malato.

Il re europeo decaduto è nudo. Morto di sicuro nella coscienza del mondo. Rotola lo scettro della vergogna di Capi di Stato e di Capi di governo del Nord Europa e nessuno ne fermerà la caduta senza un ravvedimento a 360 gradi in tempi strettissimi.

A chiedere loro di guardare in faccia la realtà e di farlo a stretto giro è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la forza delle grandi consapevolezze e la lungimiranza che lo accomunano ai Fondatori europei e fanno dell’Italia – grazie a lui – il Paese più europeista e più rispettato.

La faccia dell’Europa nel mondo oggi è quella di Mario Draghi e farebbero bene la cancelliera Merkel e i valvassori del Nord che le fanno da corona a andare in processione da lui per chiedergli di guidare il nuovo governo di una nuova Europa. La durezza esemplificativa delle parole di Romano Prodi – Olanda attacca Germania segue – sono quelle di uno dei due presidenti della Commissione europea (l’altro è Delors) che appartengono alla storia. Giuseppe Conte facendo saltare il tavolo ha onorato questa grande tradizione.

