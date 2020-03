Agenpress. Il New York Times lancia l’allarme che se il tasso di crescita dei casi di covid-19 nell’area metropolitana di New York continuasse così, la Grande Mela sarà un focolaio più grave di quelli verificatisi a Wuhan, in Cina o nella regione Lombardia in Italia.

“Naturalmente non vi è alcuna garanzia che le tendenze attuali continueranno – sottolinea il quotidiano Nyt – ma di certo New York ha avuto meno successo nell’appiattire la curva dell’epidemia rispetto a Wuhan”.