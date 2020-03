Salvini: “Schifo e sdegno per questa Europa. Ma andate a……”

Subito al lavoro per garantire Cassa Integrazione veloce per tutti i lavoratori, aiuti immediati alle famiglie, soldi veri a Partite Iva, commercianti, artigiani e autonomi, liquidità agli imprenditori.

Un’attenzione particolare all’assistenza chiesta dai disabili e, oggi come ieri, il grazie di tutti noi ai medici e al personale sanitario in trincea.

E’ quanto dichiara sulla sua pagina facebook Matteo Salvini.