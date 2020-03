Serbia, condannato via Skype per violazione dell’obbligo dell’auto-isolamento per il coronavirus

Agenpress. In Serbia la prima sentenza di condanna per violazione dell’obbligo dell’auto isolamento per il coronavirus, è stata pronunciata via Skype. Un uomo 38enne di Nis (sud) è stato condannato in primo grado a tre anni di reclusione per non aver rispettato l’auto-isolamento impostogli al suo ritorno dall’estero nei giorni scorsi.

Il collegamento video è avvenuto tra il tribunale di Dimitrovgrad e il carcere della vicina Pirot. Giudici e avvocati da una parte e imputato dall’altro erano collegati in video tramite skype.

Una procedura questa raccomandata dal ministero della giustizia serbo nell’ambito delle misure per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Imputato e difesa hanno diritto a presentare ricorso contro la sentenza di condanna.

Finora in Serbia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, 112 persone sono state arrestate per violazione dell’obbligo di auto-isolamento per 14 o 28 giorni al quale sono tenuti tutti coloro che tornano dall’estero.