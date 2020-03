Corea del Nord, lanciati due missili a corto raggio. Corea Sud, “atti militari inappropriati”

Agenpress – La Corea del Nord ha lanciato oggi due missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone. E’ l’ipotesi più accreditata dai militari di Seul, secondo cui l’operazione è avvenuta dalla costa orientale di Wonsan alle 6:10 locali (22:10 di sabato in Italia). I vettori hanno coperto una gittata di 230 km e un’altitudine massima di circa 30 km. “In una situazione in cui il mondo sta avendo difficoltà con la pandemia del Covid-19, si tratta di atti militari inappropriati”, ha scritto in una nota il Comando di stato maggiore sudcoreano.

Nelle prime valutazioni i militari di Seul avevano parlato del lancio di imprecisati “proiettili”, ultimo della serie di quattro operazioni rilevate che ha visto il Nord molto attivo a marzo sulle esercitazioni di artiglieria.

Il 21 marzo, ad esempio, Pyongyang si ritiene abbia testato i vettori a corto raggio che sono la risposta locale agli ‘Army Tactical Missile System’ (Atacms) americani, lanciandoli dalla contea occidentale di Sonchon, nella provincia di North Pyongan.

Il 9 marzo, invece, gli elementi raccolti dagli esperti di Washington e Seul hanno portato a ritenere che fossero stati usati “tre proiettili a corto raggio”, partiti probabilmente da un lanciatore multiplo impiegato già la settimana precedente.

Non è chiaro se il leader Kim Jong-un sia stato presente alle operazioni come è accaduto nelle tre precedenti iniziative. Con i negoziati con gli Usa sul nucleare bloccati, il Nord ha deciso di rafforzare le sue capacità di autodifesa e, nel suo discorso alla nazione di gennaio, Kim menzionò “nuove armi strategiche” come pronte in un futuro vicino.