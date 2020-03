Coronavirus. Lombardia. Gallera, 41mila contagiati,+416 morti, totale 6.360

Agenpress – Sono più di 41 mila, esattamente 41007, i contagiati dal Coronavirus in Lombardia, con un aumento rispetto a ieri di 1592. Leggermente inferiore agli ultimi due giorni il numero dei decessi (416) che in totale sono arrivati a 6360.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 11.613, con un aumento di 461 (ieri erano stati 15) mentre quelli in terapia intensiva salgono a 1328, solo nove in più rispetto a ieri. Sono in tutto 107.398 i tamponi fatti e sono 9255 i dimessi.

A fornire i dati è stato in diretta Facebook l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

I 41007 positivi al test riguarda “il numero dei tamponati ma il dato reale è nettamente superiore”, ha aggiunto sottolineando quanto è stato fatto ogni giorno per curare tutti i malati. Il numero dei decessi sarà “l’ultimo” a ridursi, ha sottolineato con a fianco Danilo Cereda della direzione Sanità, aggiungendo che questo dato è “ogni giorno una pugnalata”.